I tifosi chiedono a gran voce l’attaccante del Valencia ad Urbano Cairo. Per fargli spazio, Niang è pronto a partire

Il Gallo segna, Ljajic brilla e la squadra gira. L’ottimo precampionato del Torino non è passato inosservato, ma nonostante la vittoria con il Nizza, lo sguardo è ancora rivolto al calciomercato. In particolare, c’è un sogno che prende corpo tra i tifosi granata: Simone Zaza. Decine le domande rivolte al presidente Urbano Cairo nel post partita di Alessandria, quasi tutte in merito a un eventuale arrivo dell’attaccante del Valencia. La potenziale coppia d’attacco con Andrea Belotti fa strabuzzare gli occhi, il potenziale offensivo potrebbe essere tra i migliori in Serie A. Per l’attaccante molisano, 19 gol e 6 assist lo scorso anno, il Valencia chiede una cifra intorno ai 20 milioni. Cifra che il Toro potrebbe ricevere dalla cessione di M’baye Niang.

Il francese è infatti da tempo un obiettivo del Nizza, che aspetta la cessione di Mario Balotelli (direzione Marsiglia) per poter chiudere l’affare. Nonostante la smentita di Cairo, l’incastro sarebbe ottimale: Mazzarri si libererebbe di un esterno poco adatto al suo 3-5-2 e con Zaza otterrebbe l’attaccante perfetto da affiancare al Gallo Andrea Belotti. Con Ljajic a fare da raccordo tra il centrocampo e l’attacco e il camaleontico Iago Falque, pronto a giocare sia da mezza punta che da esterno, i granata avrebbero così un attacco esplosivo per puntare all’Europa sfumata la scorsa stagione.