Calciomercato Torino: fari puntati su Ben Nelson del Leicester e idea Giorgini per la difesa. Ultimissime sulle mosse dei granata

Le grandi manovre in casa Torino per ridisegnare l’assetto arretrato sono ufficialmente cominciate. La dirigenza granata si sta muovendo con grande determinazione sul mercato per regalare alla squadra innesti di prospettiva, capaci di coniugare freschezza atletica e futuribilità. I radar degli osservatori granata si sono attivati sia sul fronte internazionale sia nei campionati italiani, individuando due profili ideali per iniziare la pianificazione del nuovo ciclo sportivo all’ombra della Mole.

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La pista inglese: contatti avviati per Ben Nelson

L’indiscrezione più calda delle ultime ore porta direttamente in Premier League. Secondo Gianluca Di Marzio, il Toro ha manifestato un forte interesse per il giovane centrale difensivo nato nel 2004, attualmente di proprietà del Leicester. Le due società calcistiche hanno già aperto un canale di comunicazione per esplorare la fattibilità del trasferimento a titolo definitivo.

Tuttavia, i primi approcci diplomatici hanno evidenziato una distanza significativa sul piano economico. La richiesta del club britannico per privarsi del proprio gioiello oscilla infatti tra i 6 e i 7 milioni di euro. Si tratta di una valutazione ritenuta fin troppo elevata dal management del Torino, che non ha intenzione di investire una simile somma per il cartellino del calciatore. A causa di questo divario finanziario, la negoziazione si trova al momento in una fase di studio: la società del presidente Urbano Cairo non ha ancora presentato alcuna offerta ufficiale sul tavolo della dirigenza inglese, preferendo valutare con prudenza l’evoluzione della situazione.

Opzione low-cost: l’idea Giorgini per la retroguardia

Parallelamente alle complicate trattative d’oltremanica, gli uomini mercato del club granata mantengono gli occhi aperti sulle opportunità offerte dal panorama calcistico nazionale. Una delle piste alternative più concrete conduce ad Andrea Giorgini, difensore di ventidue anni di proprietà del SudTirol, che nell’ultima annata agonistica ha militato a titolo temporaneo tra le fila della Juve Stabia, mettendosi in mostra come uno dei prospetti più interessanti del torneo.

Questa operazione di mercato potrebbe subire un’improvvisa accelerazione a causa di un importante fattore interno. Il neotecnico granata, Ignazio Abate, conosce infatti alla perfezione le doti tecniche e umane del ragazzo, avendolo già guidato e valorizzato nel corso delle sue precedenti avventure professionali. Lo sbarco del centrale sotto la Mole permetterebbe all’allenatore di riabbracciare un suo vero e proprio fedelissimo, un elemento che faciliterebbe la trasmissione dei nuovi concetti di gioco all’intero spogliatoio. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale asse di mercato si sbloccherà per primo.