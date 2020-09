Calciomercato Torino, in attesa di Torreira si pensa a Praet e Andersen. L’Arsenal valuta l’ultima offerta per il centrocampista

L’Arsenal valuta l’ultima offerta per Torreira, ma il Torino non si tira indietro. Non si lascia, anzi si raddoppia: Giampaolo – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – ha in testa anche Praet e Andersen.

MOVIMENTI A CENTROCAMPO – I gunners ci stanno pensando su, ma nel frattempo il nuovo tecnico dei granata sogna anche il trequartista del Leicester e il difensore del Lione.