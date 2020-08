Calciomercato Torino, per il dopo Sirigu l’idea è Sepe

Calciomercato Torino: Luigi Sepe del Parma sarebbe l’indiziato numero uno per sostituire Sirigu

Il Torino è alla ricerca di un portiere dato che Salvatore Sirigu avrebbe deciso di guardarsi intorno alla ricerca di una nuova esperienza. I granata hanno sondato il terreno per portieri giovani come Meret e Cragno, ma costano troppo e avrebbero deciso di emigrare su altri lidi.

Come riportato da La Stampa, l’erede scelto per sostituire Sirigu sarebbe Luigi Sepe del Parma. Il Torino avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del portiere campano e per convincere i ducali potrebbero bastare circa 4,5 milioni di euro.