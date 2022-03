Calciomercato Udinese, anche il West Ham su Deulofeu. Il Milan vorrebbe un suo ritorno, ma la concorrenza inglese è ben presente

L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu piace in Inghilterra. Secondo quanto riferito dalla BBC, il West Ham vorrebbe riportare in Premier League il catalano dopo la parentesi al Watford.

La dirigenza del Milan avrebbe puntato Deulofeu come rinforzo in estate. Per il giocatore, il ritorno in rossonero costituirebbe la priorità, vista anche la possibilità di giocare in Champions League.