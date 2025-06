Calciomercato Udinese, c’è la risposta all’offerta del Leeds per Bijol

Le ultime sulle mosse di calciomercato dell’Udinese, con l’interesse del Leeds United nei confronti di Jaka Bijol. I dettagli

Il futuro di Jaka Bijol potrebbe essere in Inghilterra, ma per ora l’Udinese fa muro. Secondo Il Messaggero, il Leeds United avrebbe infatti presentato una prima offerta per il difensore sloveno, ma il club bianconero l’ha rifiutata. Le parti, comunque, resteranno in contatto e si riaggiorneranno nelle prossime ore: la trattativa è solo all’inizio e il giocatore resta nel mirino degli inglesi.

Bijol, 25 anni, ha disputato una stagione solida: 37 presenze complessive, tra Serie A e Coppa Italia, con 2 gol e 2 assist. La sua fisicità, duttilità e affidabilità difensiva hanno attirato l’attenzione anche di club come l’Inter. L’Udinese, però, non intende svendere uno dei suoi punti fermi e attende una proposta più convincente.