L’Udinese avrebbe provato un ultimo assalto per il centrocampista del Palermo Mato Jajalo, ma i siciliani avrebbero rispedito al mittente l’offerta

L’affondo dell’Udinese per il centrocampista del Palermo Mato Jajalo non è andato a segno. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sportitalia, il club siciliano avrebbe rifiutato l’offerta dei bianconeri per il giocatore bosniaco che era stato individuato come rinforzo per la rosa di mister Velasquez. Già nei giorni scorsi le due società avrebbero parlato del giocatore, classe 1988, e anche del centravanti Ilija Nestorovski, finito anch’esso nel mirino dei bianconeri.

I rosanero valutano il cartellino del centrocampista non meno di 7 milioni di euro, ma sembra che l’Udinese avrebbe provato a convincere il Palermo con la formula del prestito oneroso probabilmente senza diritto di riscatto, proposta non gradita dai siciliani. Non si escludono, però, dato che mancano circa due ore alla dead line del mercato, nuovi possibili contatti tra le due società per trovare un’intesa e far approdare Jajalo alla corte del nuovo tecnico dell’Udinese.