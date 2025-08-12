Calciomercato, ufficiale: Grealish è un giocatore dell’Everton. Il comunicato sul trasferimento dell’attaccante inglese dal Manchester City

Niente Serie A nel futuro di Jack Grealish. Il fantasista inglese, accostato anche al Napoli nelle scorse settimane come possibile grande colpo per l’attacco, rimane in Premier League e riparte da una nuova avventura: è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Everton.

I Toffees hanno annunciato l’ingaggio del 29enne, che lascia il Manchester City dopo aver trovato sempre meno spazio. La formula, secondo quanto riportato dalla stampa inglese, è quella del prestito con diritto di riscatto fissato alla cifra importante di 50 milioni di sterline (circa 58 milioni di euro).

Grealish diventa così il sesto acquisto estivo per un Everton molto attivo sul mercato, che si assicura un giocatore di grande talento e fama internazionale desideroso di rilanciarsi e tornare protagonista, lasciando definitivamente la squadra con cui ha conquistato il Treble.

IL COMUNICATO – L’Everton ha completato l’ingaggio in prestito di Jack Grealish dal Manchester City. Il 29enne centrocampista inglese trascorrerà la stagione 2025/26 con i Toffees e indosserà la maglia numero 18 del Club. Grealish, vincitore seriale con tre titoli di Premier League, due FA Cup, la Champions League, la Supercoppa UEFA e la Coppa del Mondo per Club conquistati con il City, diventa il sesto acquisto estivo di David Moyes dopo l’ingaggioa titolo definitivo di Charly Alcaraz e gli arrivi di Thierno Barry, Mark Travers, Adam Aznou e Kiernan Dewsbury-Hall. Nato a Birmingham, Grealish è cresciuto nelle giovanili dell’Aston Villa e, dopo un periodo in prestito al Notts County, ha debuttato in prima squadra a soli 18 anni con il club della sua città. È diventato un giocatore chiave per il Villa, contribuendo alla promozione in Premier League nel 2019, prima di trasferirsi al Manchester City nell’estate del 2021 per una cifra record a livello nazionale.

Oltre al suo periodo ricco di trofei all’Etihad Stadium, Grealish ha collezionato finora 39 presenze con la Nazionale inglese e ha fatto parte della rosa dei Tre Leoni, insieme al portiere dell’Everton Jordan Pickford, che ha raggiunto la finale degli Europei 2020 (giocati nel 2021).