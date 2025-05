Calciomercato Venezia, con la retrocessione in Serie B saltano i riscatti di Zerbin e Stankovic

Niente da fare per il Venezia, che nonostanteun finale di stagione in crescendo si è arreso per 2-3 nella sfida casalinga contro la Juventus ed ha così abbandonato il campionato di Serie A.

Con questa sconfitta, e la conseguente retrocessione, il Venezia porterà verosibilmente a diversi cambi di volti nella rosa, anche se la composizione della stessa fa pensare che possa non essere per forza prevista una rivoluzione di carattere tecnico.

Sono però certi dell’addio alcuni giocatori, come l’esterno Alessio Zerbin di proprietà del Napoli, con il Venezia avrebbe avuto l’obbligo di riscattarlo a titolo definitivo per 4 milioni di euro nel caso in cui fosse riuscito a salvarsi e che con il fallimento dell’opzione farà sicuramente ritorno dai partenopei campioni in carica.

Così come è decaduto anche l’obbligo di riscatto per Filip Stankovic dell’Inter, anche se in questo caso potrebbe essere acquistato ugualmente.