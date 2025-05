Calciomercato Venezia, quale sarà il piano in vista della prossima stagione nonostante la retrocessione? Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Venezia, quale sarà il piano nonostante la retrocessione in Serie B? Ecco il comunicato UFFICIALE

Dopo la conferenza stampa di fine stagione del General Manager Filippo Antonelli, anche la proprietà del Venezia FC ha deciso di intervenire ufficialmente, rilasciando un comunicato per fare il punto sulla stagione appena conclusa e sulle prospettive future del club.

“La stagione sportiva si è conclusa con un risultato che non ha soddisfatto pienamente le aspettative di Venezia FC S.p.A., né quelle di tutti coloro che credono e vivono con passione il progetto arancioneroverde,” si legge nella nota. Tuttavia, la società ha tenuto a sottolineare che l’esito finale non cancella quanto di positivo è stato costruito fino ad oggi, né cambia la direzione strategica tracciata dalla proprietà e dal management.

Il club, infatti, conferma la volontà di proseguire con decisione sul percorso già avviato, mantenendo ferma la propria visione a lungo termine, fondata su solidità organizzativa, sostenibilità economica e crescita graduale. In quest’ottica, è già partita la pianificazione della prossima stagione con l’obiettivo dichiarato di tornare al più presto in Serie A.

Nel comunicato, la proprietà ha voluto esprimere pieno apprezzamento per il lavoro svolto dal direttore sportivo Filippo Antonelli e dal direttore dell’area tecnica Cristian Molinaro, oltre che da tutto lo staff tecnico e operativo, sottolineando la professionalità e la dedizione dimostrate durante l’intero campionato. Un ringraziamento sentito è stato rivolto anche a chi lavora lontano dai riflettori, contribuendo ogni giorno alla vita e al funzionamento del club.

Particolare riconoscimento è stato riservato alla squadra femminile, che con la vittoria del campionato di Serie C ha scritto una pagina importante della storia del Venezia. Il successo delle ragazze rappresenta un motivo di grande orgoglio per la società e conferma l’importanza del calcio femminile all’interno dell’identità e della visione del club.

Immancabili i ringraziamenti agli sponsor, ai partner commerciali e, soprattutto, ai tifosi, definiti “il cuore pulsante del Venezia FC”. La loro presenza costante, in casa e in trasferta, e gli applausi sinceri al termine dell’ultima gara stagionale, sono stati un segno tangibile del legame profondo tra la squadra e la città.

La società ha ribadito con forza che è nei momenti di difficoltà che si misura il vero valore di un progetto. Lo sport, ha ricordato la proprietà, si gioca per vincere, ma anche per rappresentare con dignità la propria maglia e la comunità di appartenenza. In questa visione rientra anche il grande successo del team di Powerchair Football, capace di conquistare sia il Campionato che la Coppa Italia.

Il Venezia FC riparte, dunque, con ancora più determinazione, pronto a costruire un futuro ambizioso e condiviso con la propria gente.