Calcionews24 e LeoVegas insieme per il gioco responsabile

Parte la collaborazione tra il network edito da Sport Review srl e l’azienda di gaming on-line svedese volta alla diffusione di contenuti e format su scala nazionale

Calcionews24 e LeoVegas, società svedese di gaming on-line attiva sul mercato italiano dal 2017, collaboreranno a partire dal corrente mese per la diffusione di contenuti multimediali riguardante pronostici e scommesse sportive. Il network di Calcionews24 – nello specifico – ospiterà con cadenza settimanale alcuni dei contenuti video originali e di alta qualità prodotti da LeoVegas: l’obiettivo sarà quello di fornire ai tifosi e, più in generale, a tutti gli appassionati di calcio suggerimenti ed indicazioni per il gioco sano e responsabile attraverso la pubblicazione di format video appositamente studiati.

Ad introdurre le rubriche ospitate dal network di Calcionews24 la competenza, simpatia e professionalità di Katia Nicotra e Christian Casale di LeoVegas, che si cimenteranno nell’introduzione di tre diverse tipologie di format:

LEO SCHEDINA – Ad ogni giornata di campionato/coppe europee Katia e Christian proporranno i rispettivi pronostici per le partite in programma

In esclusiva, ogni settimana, Katia e Christian introdurranno la quota maggiorata di una partita a scelta soltanto per un numero limitato di giocatori: la quota in questione potrà essere scoperta dagli utenti di Calcionews24 e LeoVegas soltanto guardando il video

Testa a testa settimanale con diverse previsioni da parte di Katia e Christian riguardanti un singolo evento

Calcionews24 e LeoVegas si propongono di promuovere un modello di gioco equilibrato, sicuro e consapevole in linea con le attuali politiche di protezione dei consumatori e responsabilità sociale: gioca per divertimento e riconosci il giusto momento per fermarti. In altre parole: #GiocaPerGioco.

CHI È CALCIONEWS24 – Testata giornalistica edita da Sport Review srl presente on-line da circa un decennio e tra le principali fonti di informazione calcistica in Italia. Il sito propone notizie aggiornate su calcio italiano ed estero, oltre a rubriche, esclusive ed editoriali. Calcionews24 fa capo ad uno dei più importanti network italiani che annovera tra le proprie fila siti di informazione specializzata quali Juventusnews24, Milannews24, Lazionews24, Sampnews24, Cagliarinews24, Motorinews24 e Tiroliberoweb.

CHI È LEOVEGAS – Azienda di gaming on-line numero uno al mondo per tecnologia mobile fondata in Svezia nel 2012 e presente, ad oggi, in 14 diversi Paesi. La mission di LeoVegas è quella di “guidare il futuro del mobile”: l’azienda è infatti da sempre in prima linea nella tecnologia per giochi, soprattutto roulette e blackjack con live dealer, su piattaforme mobile. Nel 2017 ha raggiunto la valutazione economica di 1 miliardo di euro, tale da essere classificata come “unicorno”. Gran parte del successo è da attribuire a un’offerta qualitativamente alta basata sulla tecnologia abbinata ad una efficace strategia di data-driven marketing.