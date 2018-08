Caldara ancora in panchina: critiche social per Gattuso – FOTO

Ennesima panchina per Mattia Caldara che anche contro la Roma non partirà titolare: i tifosi rossoneri non ci stanno e criticano Gattuso

Tutti con Caldara: la seconda esclusione di fila del difensore ex Atalanta non va giù al popolo rossonero. Gattuso ha voluto confermare per 10/11 la formazione del Milan vista contro il Napoli, con l’eccezione di Calhanoglu che stasera con la Roma debutterà dopo la squalifica, prendendo il posto di Borini. A farne le spese, tra gli altri, anche Caldara destinato ad accomodarsi un’altra volta in panchina, con Musacchio titolare al fianco di Romagnoli. Una scelta però che sembra non trovare d’accordo i tifosi milanisti che sui social si scatenano e criticano Gattuso: in particolare si mette in evidenza come l’argentino, non titolare lo scorso anno, anzi quarta scelta dopo Zapata, viene ora preferito ad un giovane, pagato anche molto.