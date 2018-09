The time is now: Caldara titolare col Dudelange, Gattuso ha un piano?

Dudelange-Milan: Caldara verso l’esordio assoluto con la maglia rossonera. Gattuso concederà spazio all’ex juventino in Europa League lasciandogli uno spiraglio aperto per il campionato

Ancora qualche ora e sarà finalmente il momento di Mattia Caldara. Il difensore del Milan, acquistato in estate dalla Juventus nell’ambito delle operazioni che hanno portato Leonardo Bonucci in bianconero e Gonzalo Higuain in rossonero, finora non ha praticamente mai messo piede in campo con la nuova maglia. Una decisione effettivamente atipica – quella di lasciare in panchina la giovane promessa italiana – da parte di Gennaro Gattuso, considerando che in queste settimane, nel frattempo, pur senza giocare nel suo club, Caldara ha giocato da titolare in Nazionale proprio di fianco al compagno di squadra e di reparto rossoneri Alessio Romagnoli. Alla fine comunque, domani nell’esordio stagionale del Milan di Europa League contro il piccolo Dudelange, l’ex giocatore dell’Atalanta dovrebbe figurare nella formazione titolare milanista.

La mossa di Gattuso appare ora chiara ai più: il tecnico rossonero finora aveva deciso di non rischiare mai Caldara in campionato perché, come spiegato anche in conferenza stampa, il ragazzo non si era ancora adeguato ai nuovi metodi di gioco pur mettendo in mostra grandissime doti in allenamento. Finora Ringhio aveva dunque preferito l’usato sicuro in difesa, lasciando in campo la coppia composta da Romagnoli e Mateo Musacchio. Adesso però, col Dudelange alle porte, l’intenzione dell’allenatore milanista è quella di dare ampio spazio al tunover: tra i nuovi acquisti non ci sarà solo Caldara in campo, ma pure Pepe Reina in porta, Tiemoué Bakayoko a centrocampo e Samu Castillejo in avanti. L’obiettivo è quello di concedere a chi in questo inizio di stagione ha giocato meno la chance di potersi mettere in mostra. Per Caldara soprattutto una grossa occasione, perché la piccola squadra lussemburghese non sarà di certo un test troppo probante e la prossima partita di campionato vedrà il Milan contrapposto proprio alla sua ex Atalanta. Chissà che nei piani di Gattuso non ci sia proprio l’idea di lanciarlo titolare coi nerazzurri…