Roberto Calenda: «Osimhen è un giocatore straordinario e sta benissimo a Napoli»

Roberto Calenda, agente di Osimhen, ha parlato del rinnovo di contratto con il Napoli dell’attaccante al Corriere dello Sport

Ieri non è stata una grande serata per Osimhen, che ha finito per essere espulso in Roma-Napoli. Ma è arrivata la firma sul rinnovo del contratto e il suo manager, Roberto Calenda, esprime la sua soddisfazione sul Corriere dello Sport.

L’AGGETTIVO DELLA TRATTATIVA – «Storica. Sì, direi storica».

UNA LUNGA STORIA – «Grande lavoro, grande soddisfazione. É il riconoscimento di quanto Osimhen ha fatto e fa in campo: è un giocatore straordinario».

TIMORI CHE VENGA CEDUTO COME CAVANI – «Victor sta bene a Napoli e vuole portarlo più in alto possibile. Lo ha sempre detto e dimostrato in campo. Abbiamo appena chiuso un rinnovo importantissimo nella storia del calcio italiano. Godiamocelo. E dimostra che certe narrazioni erano sbagliate»

TIKTOK – «Ho sempre difeso Victor ma vorrei precisare una cosa che non mi è piaciuta: non ho mai accusato nessuno di razzismo, tantomeno Napoli. Città che amo. Quei video erano infelici, soprattutto in quel momento: Osi era triste per il rigore sbagliato a Bologna, non mi sembrava il momento di scherzarci sopra».