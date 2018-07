Calendario Juventus, l’allenatore Massimiliano Allegri parla dopo i sorteggi per la Serie A 2018/2019

Calendario Juventus: l’esordio dei bianconeri nella Serie A 2018/2019 sarà a Verona contro il Chievo, ma i pensieri dell’allenatore Massimiliano Allegri dopo il sorteggio del calendario avvenuto oggi a Milano, si concentrano in particolare sugli ultimi turni di campionato: «E’ un calendario dove in apparenza le prime partite possono sembrare alla portata. Invece, io guardo sempre la parte finale del calendario, ed è un campionato simile se non più difficile di quello dell’anno scorso, dove nelle ultime sette partite, iniziando da quella con il Milan, abbiamo la Fiorentina, il derby con il Torino, l’Inter, l’Atalanta la Roma, la Sampdoria. Sarà un finale di campionato complicato – le parole riportate dal sito ufficiale bianconero – ma dobbiamo giocare con tutti quindi bisogna prepararsi al meglio».

Allegri ha poi proseguito parlando della lotta scudetto e della grande novità con le squadre in campo il 26 dicembre: «Credo che anche quest’anno lo scudetto si deciderà nelle ultime giornate perchè ci sono tanti scontri diretti. Il girone d’andata conta e non conta; sarà sicuramente ancora più decisivo il girone di ritorno. Il boxing day in casa dell’Atalanta? Ci dobbiamo abituare, è stata fatta una scelta e quindi andremo a Bergamo la sera di Natale».