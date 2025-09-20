Calendario Serie A: l’altra polemica di Tudor che chiama in causa il Napoli. Le parole in conferenza stampa del tecnico ella Juventus

Un Igor Tudor furente si presenta in conferenza stampa dopo la partita della sua Juventus al Bentegodi contro il Verona. Il tecnico croato è un fiume in piena, e la sua rabbia non si limita alla direzione arbitrale di Rapuano, già aspramente criticata per due episodi chiave: il calcio di rigore concesso ai padroni di casa per un fallo di mano di Joao Mario ravvisato dal VAR e, soprattutto, la mancata espulsione di Orban.

L’allenatore bianconero, infatti, ha allargato il suo sfogo a un tema più ampio e strategico: la gestione del calendario da parte della Lega Serie A, accusando una disparità di trattamento rispetto ai diretti rivali per il titolo, come il Napoli. Secondo Tudor, questa presunta mancanza di equità rischia di avere un impatto diretto sull’esito del campionato.

Le sue parole, rilasciate nella pancia del “Bentegodi”, sono state dirette e polemiche: «La partita col Verona si poteva giocar domani. Il Napoli giocherà 3 gare in 9 giorni, noi invece in 7: questo incide. Serve uguaglianza. Inutile negarlo: queste cose alla lunga cambiano la classifica. Bisogna dirlo: perché se si sta zitti e buoni…»

Il riferimento è chiarissimo. La Juventus è stata costretta a un vero e proprio tour de force, giocando tre partite decisive in appena sette giorni: sabato 13 settembre contro l’Inter, martedì 16 in Champions League contro il Borussia Dortmund e oggi, sabato 20, contro il Verona. Un calendario molto più compresso rispetto a quello del Napoli, che ha disputato il suo trittico di impegni (Fiorentina, Manchester City e Pisa) su un arco di nove giorni, dal 13 al 22 settembre. Una denuncia forte, quella di Tudor, destinata a far discutere e ad alzare la tensione ai vertici del calcio italiano.