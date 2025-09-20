Tudor furibondo: «Arbitraggio vergognoso. Rigore solo se non hai mai giocato, e se non dai il rosso a Orban…». Parla il tecnico della Juventus

Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Verona Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. Il tecnico croato è rabbioso per l’arbitraggio di Rapuano.

PAROLE – «Avrei voluto aver avuto più energia oggi. Abbiamo fatto 3 partite in sette giorni e oggi vorrei avere un altro arbitro. Sono d’accordo, non abbiamo fatto una grande partita ma prendiamo questo punto».

SUGLI EPISODI – «Il rigore dato è vergognoso, non esistono. Lo possono solo dare chi non ha mai giocato a calcio. E poi il rosso a Orban, mi ha detto che non l’ha caricato ma se non dai a questo rosso è una vergogna. Non so cosa dire. Ci è mancata energia ma alla fine è per queste due cose che si decidono le partite. Due decisioni completamente sbagliate».

SULLA PRESTAZIONE – «Ci è mancata energia, per noi questa partita era importante. Ci è mancata questa energia, non ho niente da dire ai ragazzi volevano spingere e dare tutto, ci è mancata un po’ questa cosa. Qualcuno che si accende, in avanti e in mezzo si poteva e si doveva fare meglio. Non sono arrabbiato perché è così. Abbiamo i nostri pregi e difetti, non si possono vincere tutte le partite. Zhegrova non sta ancora bene e deve lavorare per una condizione in cui fare la differenza. Con Openda e David bisogna adottare un sistema diverso, non possiamo aspettarci che Adzic ci risolvi ogni partita. Volevamo spingere e non siamo riusciti, questi siamo noi».