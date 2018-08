Calendario Serie B 2018/2019, ci siamo: ecco dove e quando si terrà il sorteggio degli abbinamenti della Cadetteria

Inizialmente in programma per martedì 31 luglio, il sorteggio del calendario della Serie B 2018/2019 ha subito uno slittamento a causa della lunga serie di ricorsi e contro-ricorsi che sta interessando un alto numero di squadre che dovrebbe essere ai nastri di partenza della prossima Cadetteria. La location per ospitare l’evento era stata individuata nel Teatro Rendano di Cosenza, luogo confermato anche dopo lo slittamento del sorteggio a lunedì 6 agosto. Anche questa data, però, con ogni probabilità verrà a sua volta cancellata, in attesa di una composizione definitiva dell’organico delle squadre che prenderà parte alla prossima Serie B. Al momento non è prevista alcuna trasmissione in diretta, né in streaming né sui canali tv, del sorteggio del calendario.

Poche insomma, ad oggi, le certezze sul prossimo campionato Cadetto. Che, salvo slittamenti che non si possono escludere a priori dato l’infuocato scenario attuale, scatterà il 25 agosto 2018 e terminerà l’11 maggio 2019. Come stabilito dal Consiglio Direttivo della Lega Serie B, inoltre, “si giocherà durante le feste natalizie con pausa prevista dal 31 dicembre al 19 gennaio, mentre nel limite del possibile si rispetterà la volontà di alcuni club di non giocare durante le pause delle nazionali”. Per i dettagli definitivi, però, occorre attendere l’ufficializzazione del nuovo calendario. E, prima ancora, una data certa per il sorteggio degli abbinamenti giornata per giornata.