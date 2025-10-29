Calhanoglu sicuro: «Inter, vittoria importante per la classifica! Ora dobbiamo fare questa cosa» - Calcio News 24

Calhanoglu: «Vittoria importante, l’Inter deve sempre puntare in alto». Le dichiarazioni

Protagonista assoluto della sfida contro la Fiorentina, Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo dell’Inter per 3-0 al Meazza. Con una prestazione di altissimo livello e una doppietta personale, il centrocampista turco ha guidato la squadra di Cristian Chivu a una vittoria convincente, che conferma la solidità e le ambizioni dei nerazzurri in questa fase della stagione.

Calhanoglu, visibilmente soddisfatto al termine della gara, ha sottolineato l’importanza del risultato e del lavoro collettivo: «Quando giochi per l’Inter devi sapere che gli obiettivi sono sempre grandi. Vogliamo lottare per ogni traguardo, perché crediamo di meritarlo. È stata una partita difficile, ma abbiamo mostrato grande maturità e determinazione».

Il centrocampista turco ha voluto poi elogiare l’atteggiamento del gruppo e la gestione del tecnico Chivu, capace di mantenere alta la concentrazione nonostante gli impegni ravvicinati e le fatiche del Mondiale per Club: «Non è stato facile dopo un periodo così intenso. Il mister ci ha aiutato molto dal punto di vista mentale, trasmettendoci calma e disciplina. Ci ha chiesto di rimanere uniti e di pensare solo al campo, e i risultati si stanno vedendo».

Con la doppietta messa a segno contro la Fiorentina, Calhanoglu ha ribadito di essere uno dei punti di riferimento di questa Inter. La sua capacità di dettare i tempi, abbinata a una notevole efficacia sotto porta, rappresenta un’arma determinante per la squadra. «Sono felice di aver aiutato i miei compagni. I gol sono importanti, ma per me conta soprattutto la vittoria. Siamo un gruppo compatto e ognuno dà il massimo per il bene comune», ha dichiarato il numero 20.

Nel suo intervento, Calhanoglu ha anche evidenziato come la squadra stia crescendo nella gestione delle partite: «Stiamo imparando a soffrire quando serve, a restare lucidi e concreti. Vincere 3-0 contro una squadra come la Fiorentina non è mai scontato. Abbiamo interpretato la gara nel modo giusto, rimanendo concentrati fino alla fine».

Infine, il centrocampista ha voluto lanciare un messaggio chiaro sulle ambizioni dell’Inter: «Sappiamo di avere qualità e mentalità per competere con tutti. Non ci accontentiamo, vogliamo continuare su questa strada e migliorare ogni giorno».

Determinato, lucido e sempre più leader, Calhanoglu si conferma così il faro del centrocampo nerazzurro, simbolo di una squadra che non intende fermarsi e che guarda con fiducia ai prossimi obiettivi stagionali.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A