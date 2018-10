Due assist per rinascere: Calhanoglu si riprende il Milan?

Sfida della svolta per Hakan Calhanoglu? Il turco sin qui non ha convinto ma con l’Olympiacos ha sfornato due assist importanti

Ringhio ha svegliato l’Hakan che dorme? Calhanoglu, numero 10 del Milan, sin qui non aveva mai convinto al 100% (parliamo della stagione in corso). Dopo l’ottimo finale di stagione, il Milan si attendeva un ulteriore salto di qualità dal suo numero 10 che non è ancora arrivato. Hakan sembrava involuto, faticava a integrarsi con Higuain e con il resto dei compagni. Sembrava di esser tornati indietro di un anno, al momento del suo arrivo in Serie A, con Vincenzo Montella in panchina.

Il giocatore è entrato dalla panchina e, insieme a Patrick Cutrone, ha risolto la sfida di Europa League contro i greci. Doppio assist, uno a Gonzalo Higuain, e uno a Cutrone, e grande prestazione nei minuti concessi da Gattuso. La gara contro l’Olympiacos potrebbe segnare la svolta anche per Hakan Calhanoglu. «Ringrazio Gattuso, parla sempre con me anche quando non gioco bene. Sa che ho qualità e io voglio ripagarlo con prestazioni come questa, a cominciare dal Chievo – ha detto il giocatore a Sky dopo la partita -. Sono entrato bene in partita insieme a Cutrone, abbiamo pressato molto, non era facile». Calha 2, la rinascita?