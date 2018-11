Callejon avvisa la Juve: «Sogniamo lo scudetto e ci crediamo»

Josè Maria Callejon a Radio Kiss Kiss: «Daremo il massimo sempre per rendere questo sogno una realtà»

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss si presenta Josè Maria Callejon, l’esterno tutta fascia di Ancelotti. L’attaccante spagnolo ha spiegato gli obiettivi stagionali del Napoli mandando un messaggio chiaro alla Juve: «Un sogno? “Ne ho più di uno, ma ai primi posti c’è lo scudetto. E’ un desiderio di questo gruppo che lo insegue e ci crede. Daremo il massimo per rendere questo sogno una realtà». Su Ancelotti: «Persona serena, ma allo stesso tempo un tecnico vincente. Sa come far rendere al massimo i giocatori ed è sempre pronto ad aiutarti per far esprimere la squadra al 100%».

Spagnolo di nascita ma napoletano nel sangue: «Sto da sei anni a Napoli e sono stato benissimo con Rafa Benitez, poi dopo è arrivato Sarri che è stato importante e oggi c’è Ancelotti con il quale sto trascorrendo mesi molto belli e felici». Contro il Psg al San Paolo, forse lo spagnolo ha disputato una delle più belle partite in azzurro: «Forse si’, sicuramente e’ stata una serata bellissima in cui mi sono sentito davvero al top come condizione. Alla fine abbiamo conquistato un punto importantissimo per la classifica».

Unico neo nella stagione è lo zero nella tabella dei gol segnati: «In questo momento mi sento davvero bene. Qualcuno dice che mi manca il gol, è vero, anche mia moglie me lo chiede, ma io sono tranquillo. Penso alla squadra principalmente poi nel calcio i gol arrivano da soli».