Calvarese contro il rigore in Lecce-Udinese: «Decisione sbagliata, errore al VAR. Jean arriva per primo sul pallone»

L’ex arbitro e oggi analista televisivo, Gianpaolo Calvarese tramite i propri profili social ha commentato il rigore assegnato all’Udinese sul campo del Lecce, risultato decisivo per la vittoria dei bainconeri al Via del Mare. A seguire le sue parole.

EPISODIO DEL RIGORE – «Non sono assolutamente d’accordo con il rigore assegnato da Bonacina all’Udinese, per giunta al VAR (un’aggravante). Jean arriva per primo sul pallone, con le braccia che in dinamica naturale lo aiutano a darsi lo slancio; il contatto successivo con il collo e il viso di Lovric è una conseguenza inevitabile del movimento, che per l’appunto è naturale. Non possiamo tramutare automaticamente i contatti all’altezza del viso in rigori senza analizzare la dinamica e l’entità dell’accaduto».