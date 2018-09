Come cambia lo Zenit con l’arrivo di Marchisio

L’arrivo a San Pietroburgo dell’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio aggiungerà sicuramente qualità e forza allo Zenit, che potrà contare su varie soluzioni

Ormai di spazio nella Juventus per Claudio Marchisio ce n’era sempre meno. Gli arrivi nel tempo di campioni come Matuidi, Pjanic, Khedira ed Emre Can, uniti ad alcuni fastidiosi infortuni, gli hanno fatto perdere via via il posto da titolare. Pertanto, dopo un’ultima stagione in cui ha visto il campo con il contagocce, ed un rapporto con Massimiliano Allegri che andava via via deteriorandosi sempre di più, per il Principino era giunto il momento di cambiare aria. Quindi ecco che arriva la rescissione del contratto con la Juventus, dopo 11 anni in bianconero, e Marchisio entra di diritto nella lista degli “svincolati di lusso”. Tra le tante pretendenti a spuntarla è, alla fine, lo Zenit di San Pietroburgo, ex squadra allenata, tra l’altro, dall’attuale ct della Nazionale Roberto Mancini. I russi hanno fatto sicuramente un ottimo colpo, che va a rinforzare una rosa già di per sé ottima.

La formazione è attualmente allenata da Sergej Semak, che ha già dimostrato di avere un’idea molto fluida rispetto al sistema di gioco da utilizzare. Il tecnico russo infatti ha già sperimentato diversi moduli, dal 4-3-3, al 4-4-2, passando anche per il 4-2-3-1. E’ chiaro che in questo trasformismo tattico la presenza di Marchisio può senz’altro aiutare. L’ex bianconero ha fatto vedere negli anni di essere un giocatore estremamente duttile. Può giocare da mezz’ala in un centrocampo a tre, garantendo inserimenti e gol. Può aiutare la difesa in una mediana a due. Insomma le soluzioni sono molteplici, toccherà a Semak sceglierne una. Tuttavia la sensazione è che, con centrocampo che può contare sulla presenza di Paredes, Marchisio, Shatov e Kranevitter, potremo vedere sempre più spesso un 4-3-3 con Dzyuba e Kokorin ad alternarsi in attacco. Solo il tempo ci darà la risposta. Per ora l’unica certezza è l’incredibile forza della squadra che, dopo 6 giornate è imbattuta al primo posto in classifica.