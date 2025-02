Vanoli-Toro, Camolese: «Lui lo sa che qui contestano tutti gli allenatori, è stato bravo a superare le difficoltà. La sua idea migliore è stata Lazaro più avanti. E sul mercato dico questo...»

Le parole di Giancarlo Camolese, nuovo consigliere della Figc, sulla stagione del Toro di Paolo Vanoli in Serie A. Tutti i dettagli

Il Toro è stato gran parte della sua vita. Giancarlo Camolese, nuovo consigliere della Figc, parla su La Gazzetta dello Sport nel giorno in cui i granata sfidano il Genoa in campionato.

IL TORO OGGI – «Il Toro oggi ha migliorato sensibilmente il suo rendimento, ha trovato un buon equilibrio, è sempre compatto. E i nuovi innesti del mercato di gennaio rafforzano ulteriormente la squadra».

COME STA LA SQUADRA – «Direi molto buono. Ad esempio, nel derby ha dimostrato di saper fare una partita sopra il livello, ci ha messo un gran carattere a Firenze e in casa dell’Atalanta, due campi difficili. C’è stata anche la vittoria con il Cagliari dove ha approcciato benissimo. Adesso bisogna proseguire su questa strada e qui torna il discorso del mercato: mi sembra che, correttamente, sia prevalsa l’idea di confermare questo sistema di gioco trovato da Vanoli negli ultimi mesi e sulla base di questa filosofia sono stati fatti gli acquisti giusti».

VANOLI – «Quando ci siamo visti all’inizio della stagione gli avevo detto: “Paolo, guarda che a Torino è bellissimo, è un ambiente molto stimolante, però ricordati che qua sono stati contestati tutti gli allenatori. Anche Gigi Radice che ha vinto uno scudetto. Ci saranno momenti bellissimi, ma arriveranno anche altri nei quali bisognerà superare le difficoltà. In questo Vanoli mi è piaciuto: si è già trovato in mezzo alla difficoltà, ne è usciti bene. Con il carattere, cambiano tanto e trovando nuove soluzioni».

LA MOSSA MIGLIORE – «Ottima la pensata di spostare Lazaro più avanti, dove è diventato molto efficace».

L’ULTIMO TORO – «I risultati sono il frutto del buon assetto trovato. Il mercato di gennaio si è evoluto in base alla filosofia di gioco attuale, rispetto alla quale Vanoli è stato bravo a trovare la quadratura con il doppio regista e i tre trequartisti più Adams come prima punta. Avendo trovato un assetto così equilibrato, l’idea di cercare una prima punta era superata».