Cancelo è vicino alla Juve: Pjaca va al Valencia

La Juventus ha in mano l’accordo col Valencia per Joao Cancelo. I bianconeri sarebbero pronti a sacrificare Marko Pjaca

La Juventus è vicina all’accordo col Valencia per Joao Cancelo. Il terzino destro portoghese, classe ’94, protagonista nell’Inter, ha disputato un’ottima stagione in Italia con la maglia dei nerazzurri e ha rifiutato il passaggio al Wolverhampton, mettendo i bastoni fra le ruote al suo agente Jorge Mendes, che ha già un’intesa con il club inglese. I Wolves hanno pronta un’offerta da 40 milioni per il Valencia, i bianconeri possono avvicinarsi alla cifra inserendo una contropartita tecnica.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la contropartita tecnica da sacrificare nell’intesa potrebbe essere Marko Pjaca. L’esterno croato, di rientro dal prestito allo Schalke 04, piace alla Fiorentina, che lo vorrebbe per lasciar andare Federico Chiesa, ma piace anche al Valencia. La Juve può presentare un’offerta da 15-20 milioni di euro più il cartellino di Marko Pjaca che a quel punto lascerebbe la Juventus a titolo definitivo. Il Valencia deve incassare entro il 30 giugno e bisogna fare in fretta. La trattativa è ben avviata ma l’offerta da 15 milioni più Pjaca potrebbe non bastare, potrebbero essere aggiungere dei bonus. Una cosa è certa: la Juve fa sul serio per Joao Cancelo.