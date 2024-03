Cancelo: «Inter? I tifosi non hanno capito una cosa, mi dispiace»

Le parole di Joao Cancelo, esterno portoghese del Barcellona, sul suo passato all’Inter. Tutti i dettagli in merito

Joao Cancelo, esterno del Barcellona, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport.

PASSATO – «Benfica, Valencia, Inter, Juventus, City, Bayern, Barcellona? Ho avuto la fortuna di giocare solo in grandi squadre, sono molto orgoglioso del mio percorso e della mia carriera perché nessuno mi ha regalato niente, mai. È frutto del sacrificio, sono state tutte conquiste mie».

RICORDI IN ITALIA – «Magnifici. Miei, in campo, e della mia famiglia, fuori. So che i tifosi dell’Inter non hanno gradito il mio passaggio alla Juventus, e mi dispiace perché a Milano ho fatto tanti amici. A livello umano l’Italia è il Paese più simile al Portogallo che ho incontrato nel mio Tour europeo, mi ha fatto veramente piacere passare da lì».

