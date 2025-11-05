Antonio Candreva intraprende una nuova sfida professionale: sarà nello staff tecnico dell’Italia Under 15. Il comunicato ufficiale

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Antonio Candreva comincia la carriera in panchina con l’Italia Under 15. La nota

Antonio Candreva intraprende una nuova sfida professionale entrando nello staff tecnico dell’Italia Under 15 guidata da Enrico Battisti. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nell’aprile 2025 e conseguito la qualifica UEFA B, l’ex esterno di Juventus, Lazio, Inter e Salernitana ha deciso di mettere la sua esperienza al servizio dei giovani talenti azzurri, assumendo il ruolo di assistente tecnico al fianco di Bruno Redolfi.

Con alle spalle una carriera di altissimo livello, fatta di 677 presenze e 99 gol tra club e Nazionale, Candreva porta in dote anche le 54 partite disputate con l’Italia maggiore, arricchite da 7 reti. Il suo ingresso nello staff rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo, in cui l’ex calciatore potrà trasmettere competenze, mentalità e passione alle nuove generazioni.

COMUNICATO – A completare lo staff tecnico dell’Under 15 ci sarà Antonio Candreva, ex centrocampista di Juventus, Inter e Lazio – 677 presenze e 99 gol in carriera –, che ha indossato per 54 volte, realizzando 7 reti, la maglia della Nazionale, con cui ha conquistato il terzo posto nella Confederations Cup del 2013 in Brasile. Nato a Roma il 28 febbraio 1987, Candreva ha recentemente conseguito la certificazione UEFA B e ricoprirà il ruolo di assistente tecnico di Enrico Battisti, affiancando Bruno Redolfi.

“Sono onorato di entrare a far parte del Club Italia – dichiara –. Avere l’opportunità di iniziare il mio percorso come collaboratore di una Nazionale giovanile, dopo aver conseguito la qualifica UEFA B, è un privilegio. Sono convinto di poter imparare molto e non vedo l’ora di mettermi al servizio della maglia azzurra. Ringrazio la FIGC per la fiducia e per avermi dato questa opportunità”.

