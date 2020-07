Canigiani (direttore marketing Lazio): «Speriamo di riavere i tifosi allo stadio a settembre»

Marco Canigiani, direttore marketing della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei del ritorno dei tifosi allo stadio

Marco Canigiani, direttore marketing della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei del ritorno dei tifosi allo stadio e di come gli stessi potranno essere rimborsati. Le sue parole.

RIMBORSO – «Tra pochi giorni ci saranno delle novità e i tifosi sapranno cosa fare. Seguiremo le linee guida date dalle autorità. Stiamo predisponendo i voucher per il rimborso. I soldi potranno essere riutilizzati. Stiamo definendo gli ultimi dettagli».

RITORNO ALLO STADIO – «Speravamo di poter riaprire gli stadi già dalle ultime giornate, c’erano dei segnali positivi da questo punto di vista, ma ormai i tempi sono stretti. Giocando partite ogni 3 giorni le giornate scorrono molto velocemente. Per il futuro non abbiamo certezze. Ci sono protocolli, ipotesi, ma vedremo. Nel momento in cui ci dovesse essere un via libera proporzionale alla capienza dello stadio, la Lazio sarebbe avvantaggiata perché ha uno stadio capiente come l’Olimpico. Speriamo di riaprire con l’inizio della prossima stagione»