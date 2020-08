Fabio Cannavaro, tecnico del Guangzhou, ha ironizzato sui problemi difensivi della sua squadra in campionato

Fabio Cannavaro, tecnico del Guangzhou, ha ironizzato sui problemi della sua squadra in campionato. Il campionato cinese è ripreso dopo la pandemia e il Guangzhou ha collezionato quattro vittorie e due sconfitte.

«Ci siamo arrovellati per trovare qualcosa. È un grosso problema. Non so se nemmeno mia madre potrebbe rispondere se glielo chiedessi»