Cannavaro riparte dall’Uzbekistan: è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale

Cannavaro torna in panchina: l’ex Juventus riparte dall’Uzbekistan: è il nuovo commissario tecnico della nazionale, i dettagli

Per il Pallone d’Oro 2006 ed ex colonna difensiva della Juventus, Fabio Cannavaro si apre così una sfida inedita e stimolante, con l’obiettivo di guidare un progetto internazionale ambizioso. L’annuncio è arrivato direttamente dalla federazione calcistica uzbeka, che attraverso un comunicato ufficiale ha confermato la scelta senza lasciare spazio a dubbi.

COMUNICATO – «L’Associazione Calcistica dell’Uzbekistan ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro — rinomato specialista, partecipante a tre Coppe del Mondo FIFA, campione del mondo nel 2006 e uno dei migliori difensori dell’era moderna. L’allenatore italiano guiderà la nostra nazionale nella preparazione per la Coppa del Mondo FIFA che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Cannavaro sarà affiancato dal seguente staff tecnico: — Eugenio Albarella — Allenatore in Seconda (ha precedentemente lavorato con la nazionale giapponese, la Juventus, l’Udinese e il Dinamo Zagabria); — Francesco Troise — Preparatore Atletico (in passato con Benevento, Udinese e Dinamo Zagabria); — Antonio Chimenti — Preparatore dei Portieri (ha lavorato con le nazionali giovanili italiane, Sampdoria e SPAL)».

La decisione di affidare la panchina a Fabio Cannavaro rappresenta un chiaro segnale delle grandi ambizioni della federazione uzbeca. L’obiettivo è dichiarato senza mezzi termini: centrare per la prima volta nella storia la qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026. Per raggiungerlo, la scelta è ricaduta sull’ex capitano della Nazionale italiana, il cui carisma e la cui esperienza internazionale sono considerati elementi decisivi per guidare la squadra in un percorso di crescita e maturazione. Cannavaro porta con sé non soltanto competenze tecniche di altissimo livello, ma anche una mentalità vincente, plasmata sui palcoscenici più prestigiosi del calcio mondiale.

Per affrontare questa nuova sfida, il tecnico napoletano ha deciso di circondarsi di uno staff interamente italiano, composto da professionisti di grande esperienza. Il ruolo di vice sarà affidato a Eugenio Albarella, allenatore con un curriculum di spessore che include esperienze con la nazionale giapponese e diversi club di primo piano. La preparazione atletica sarà curata da Francesco Troise, mentre la responsabilità dei portieri ricadrà su Antonio Chimenti, ex estremo difensore con una lunga carriera in Serie A.

Tra i collaboratori, agli occhi dei tifosi juventini spicca proprio il nome di Albarella, che in passato ha lavorato anche con la Juventus: un dettaglio che aggiunge un tocco di familiarità e di legame con l’Italia a questa nuova avventura internazionale.