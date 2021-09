Cannavaro: «Napoli? Sarebbe un sogno allenare la mia squadra del cuore»

Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: le sue dichiarazioni

Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: le sue parole riportate da Tuttonapooli.net.

ALLENARE IL NAPOLI – «Sarebbe un sogno allenare la mia squadra del cuore, ma ora c’è un bravissimo allenatore, quindi resta un sogno per il futuro».

JORGINHO – «Jorginho Pallone d’Oro? La concorrenza è folta, ma non sarebbe male riportare questo trofeo in Italia. Mi farebbe piacere».

CINA – «Ho detto addio alla Cina, il campionato è cambiato e proseguirà a dicembre. Ho lasciato nonostante avessi ancora 15 mesi di contratto. Non vedevo i miei figli da diverso tempo, l’anno scorso sono stato lontano da loro per 11 mesi».

INSIGNE – «Insigne è napoletano, gioca nella sua squadra del cuore, spero che rinnovi il suo contratto con il Napoli. Osimhen immarcabile? Per me no (ride, ndr.). E’ un calciatore importante, ma a parer mio può ancora crescere e fare bene in maglia azzurra fino alla consacrazione».