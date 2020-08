Cannavaro: «Pirlo saprà gestire e allenare, ma la Juve chiede risultati»

Fabio Cannavaro, ex giocatore della Juve ed ex compagno di Andrea Pirlo in Nazionale, parla del neo tecnico bianconero

Comincia l’esperienza di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve. A parlare dell’incarico assegnato al Maestro anche Fabio Cannavaro, suo ex compagno in Nazionale, sulle pagine del Corriere dello Sport.

PIRLO – «Gli ho mandato subito una serie di messaggi, tra cui l’ultmo nel quale gli ho scritto: ha ragione Rino, mo so c…i tuoi. Mi aspetto all’inizio curiosità, forse anche benevolenza, perché un uomo del suo spessore ne merita, ma alla quinta partita, uscirà da questa zona protetta e finirà per ritrovarsi accerchiato dalle difficoltà che vive ogni allenatore. Attenzione: siamo al cospetto di un ragazzo intelligentissimo, che ha una visione già fatta del calcio. Saprà gestire ed allenare, non ci sono dubbi, e si ritroverà la Juventus di fianco. Ma gli verranno chiesti risultati. E anche in fretta».

SARRI – «Sono rimasto stupito perché la sua mentalità si cominciava a intravedere. Ha avuto difficoltà, penso alla polmonite all’inizio, alla necessità di diffondere i propri concetti, al Covid, ma la sua Juventus stava provando ad imporre il proprio sistema. Esperienza cominciata male, con quel malanno che gli ha sottratto un mese e anche più di ritiro, e finita peggio».