Caos in Copa America: «Test Covid fraudolenti per Argentina Brasile»

La CONMEBOL ha diramato un comunicato ufficiale in merito a test anti Covid fraudolenti per accedere alla finale di Copa America

«CONMEBOL riferisce che è stata rilevata una notevole quantità di test PCR fraudolenti, da persone accreditate sia nella tribuna argentina che in quella brasiliana. Queste persone non potranno entrare allo stadio. La CONMEBOL assicura che i controlli per l’accesso alla finale della CONMEBOL Copa América saranno estremamente rigorosi, così come l’applicazione di protocolli sanitari e misure di prevenzione.

Tutti i partecipanti devono presentare il test di laboratorio con esito negativo per poter accedere. Non verrà fatta alcuna eccezione. Si consiglia di portare sempre il risultato stampato su carta per una migliore verifica ed evitare incidenti. CONMEBOL sta analizzando la possibilità di aumentare i controlli se necessario».