Caos Serie B: il Palermo non si arrende e il Catania si rivolge al Governo

Non si placa il caos che ha sconvolto la Serie B, attualmente sospesa dal Tar. Palermo e Catania tornano alla carica

Non c’è pace per la Serie B. Al caos che ha sconvolto la serie cadetta negli ultimi giorni tra ricorsi, sentenze e rinvii si sono aggiunti nuovi elementi. Attualmente il campionato, partito con il format delle 19 squadre dopo le esclusioni dei club non iscritti ed il mancato accoglimento del ricorso di quelli di C, è stato sospeso dal TAR finché la situazione non verrà completamente definita. Il CONI adesso dovrà rivedere le posizioni delle squadre in bilico che avevano chiesto l’ammissione in Serie B (Catania, Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana).

A questa baraonda si è aggiunto il Palermo che è tornato alla carica per ottenere la Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società rosanero presenterà un ricorso al TAR per chiedere l’ammissione in Serie A, a seguito di quanto accaduto durante la finale dei play-off di serie cadetta contro il Frosinone. Infine il Catania ha manifestato la propria intenzione di chiedere aiuto al Governo italiano per far sì che la Serie B venga riportata a 22 o 24 squadre. Le decisioni probabilmente arriveranno in settimana per far si che il caos si plachi ed i campionati possano riprendere il proprio corso.