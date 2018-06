Frosinone-Palermo, finale concitato: palloni in campo dalla panchina – VIDEO

Finale ad alta tensione in Frosinone-Palermo, per ben due volte azione interrotta per i palloni lanciati in campo dalla panchina ciociara. Il video dell’accaduto

Il Frosinone è la terza squadra del campionato di Serie B che raggiunge il traguardo della promozione in Serie A dopo Empoli e Parma. La formazione ciociara allenata da Moreno Longo ha vinto la finale dei play-off contro il Palermo grazie ad un 2-0 realizzato da Ciano e Maiello. Un risultato che permette al Frosinone di rivoltare il punteggio dell’andata, quel 2-1 con cui il Palermo si era imposto tra le mura amiche del Renzo Barbera. Inizia la festa a Frosinone, terreno di gioco del Benito Stirpe completamente invaso dai tifosi di casa: la squadra ciociara è di nuovo in Serie A!

E’ stata una partita all’insegna della tensione, come hanno dimostrato i tanti cartellini gialli ricevuti da ambedue le formazioni. Il gol di Maiello al 52’ ha indirizzato la qualificazione per i ciociari e non sono mancati i momenti ad alto tasso di cattiveria. Episodio dubbio al 60’ con il rigore dapprima assegnato da La Penna e poi divenuto calcio di punizione. Nel finale di gara, invece, per ben due volte l’azione offensiva del Palermo è stata rallentata dal lancio in campo di palloni di gioco, come hanno evidenziato i replay di Sky Sport.