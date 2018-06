Frosinone-Palermo mette in palio l’ultimo posto utile per la promozione nel campionato di Serie A. Episodio arbitrale che farà discutere al 60′ del match: il video

Spareggio concitato tra Frosinone-Palermo questa sera al Benito Stirpe. La finale di ritorno dei playoff del campionato di Serie B mette in palio l’ultimo posto utile per la promozione in Serie A, già raggiunta nella stagione regolare da Empoli e Parma. Il Frosinone gioca in casa dopo il 2-1 dell’andata in quel di Palermo e la partita è stata sin da subito molto ricca di falli e cartellini gialli. Ben sei gli ammoniti nel primo tempo, tre per parte, mentre tra gli ospiti il difensore Dawidowicz ha dovuto lasciare il campo dopo solo otto minuti per infortunio. Nella ripresa il Frosinone trova il gol del vantaggio con Maiello che ristabilisce la parità in termini di risultato complessivo.

Il Palermo si butta in avanti a caccia del gol, ma al 61’ minuto accade un po’ di tutto al limite dell’area di rigore dei ciociari. Coronado va via in dribbling a due avversari gialloblu che lo stendono a terra, per l’arbitro La Penna non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Questa la prima assegnazione fatta dal direttore arbitrale che successivamente ha dato calcio di punizione dal limite per i siciliani. Nel parapiglia successivo Maiello finisce a terra, mentre dalla panchina viene espulso Dawidowicz.