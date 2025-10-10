Capello consiglia Allegri: «Svegli Leao ma non lo ferisca». Le dichiarazioni dell’ex tecnico su Milan, Juventus e sul campionato di Serie A

Un’analisi lucida, tra elogi, stoccate e pronostici a sorpresa. Dal palco del Festival dello Sport di Trento, la leggenda della panchina Fabio Capello ha offerto la sua autorevole visione sulla Serie A, delineando le gerarchie del campionato e non risparmiando critiche mirate a giocatori e club.

Il campionato: Napoli, Inter e il Milan degli “anziani”

“Don Fabio” ha prima di tutto tracciato un quadro generale della lotta al vertice, elogiando la competitività del Napoli, la ritrovata fiducia dell’Inter e, soprattutto, il progetto del Milan. «Dalla competitività totale del Napoli, il ritorno dell’Inter come squadra, come fiducia all’allenatore e dal Milan che con due ‘anziani’ come Modric e Rabiot sta facendo qualcosa di interessante: far capire ai giovani che con la qualità e la volontà si può andare lontano».

Leao: «Speriamo che Allegri riesca a svegliarlo»

L’analisi si è poi spostata sui singoli, con una critica costruttiva ma affilata nei confronti di Rafael Leão, di cui riconosce il talento ma lamenta la discontinuità. «Ha grandi doti, ma si perde durante la partita. Non è sempre dentro la gara, specialmente nella fase difensiva. Ha trovato un allenatore che sembra avergli messo le unghie addosso. Speriamo che non lo ferisca, ma riesca a svegliarlo».

Juventus: «Manca equilibrio, le punte non sono quelle sperate»

Duro il giudizio sulla sua ex Juventus, che secondo Capello ha ancora diversi nodi da sciogliere, soprattutto in attacco.«Per me, la Juventus non ha ancora l’equilibrio e quel centrocampo che dia quella garanzia di essere forte quando si difende. E’ legata ai due esterni, ma la cosa vera è che le punte non sono quelle che speravano avendo speso tanto».

La sorpresa: «Roma da Scudetto? Penso di sì»

Infine, l’investitura più inaspettata è per un’altra sua ex squadra, la Roma, che Capello inserisce a pieno titolo tra le pretendenti al titolo. «Penso di sì. E’ una squadra che ha giocatori di qualità come Soulé e Dybala e un allenatore che è un martello e sa dove vuole arrivare. Con dei rinforzi nei ruoli precisi potrebbe essere una delle sorprese».

Dalle certezze del Napoli alla scommessa Roma, passando per i dubbi su Juve e Leão: la Serie A secondo Capello è un campionato ancora tutto da decifrare, ma ricco di spunti e potenziali sorprese.