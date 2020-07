Intervistato da Radio Rai, Fabio Capello ha parlato di Napoli e Atalanta in vista dei rispettivi match contro Barcellona e Psg

L’ex allenatore della Juventus e dell’Inghilterra, Fabio Capello, ha così parlato del Napoli e dell’Atalanta in vista dei match di Champions League contro Barcellona e Paris Saint Germain:

NAPOLI – «Il Barcellona di adesso è in grande difficoltà, soprattutto quando deve difendere. Il Napoli è una squadra ben organizzata e penso che possa mettere in seria difficoltà i blaugrana: spero che la forma resti questa per altre settimane».

ATALANTA – «La squadra di Gasperini conosce il suo valore, hanno voglia, insieme alla città, di fare grandi cose. Il lockdown li ha fatti compattare ancora di più. Corrono e vanno a mille. Anche il Sassuolo va benissimo. Queste squadre interpretano il calcio in maniera moderna e vanno direttamente verso la porta. Il PSG non è un avversario facile da affrontare, Mbappé e Neymar sono fortissimi nell’uno contro uno, sarà difficile fermarli. Dipende molto da come i francesi arriveranno alla sfida. Con il vigore fisico l’Atalanta potrà mettere in difficoltà il Paris Saint Germain».