Capello non sta con Berlusconi: «Gattuso è l’uomo giusto per il Milan»

Milan: Capello non la pensa come Berlusconi. L’ex patron rossonero, neo-proprietario del Monza, ieri aveva criticato aspramente Gattuso, ma per Don Fabio le cose stanno diversamente

Il Milan di Gennaro Gattuso non piace a Silvio Berlusconi: l’ex patron rossonero, oggi nuovo proprietario del Monza, lo ha fatto intendere ieri a chiare lettere proprio in occasione della prima presenza allo stadio del club brianzolo. Non è della stessa linea però chi con lui ha condiviso tante vittorie in passato: Fabio Capello. L’ex allenatore milanista, intervenuto stamane ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ha anzi difeso Gattuso e la sua opera di ricostruzione del Milan: «Il Milan è cresciuto, si giocherà il derby alla pari con l’Inter, anche se ha ancora un po’ di difficoltà quando difende – le parole di Capello – . Per quanto mi riguarda, Gattuso è l’allenatore giusto per i rossoneri: ha creato mentalità e ha dato un gioco alla squadra che mi piace».

Nessuna aperta polemica nei confronti di Berlusconi, anche se è chiara la divergenza di opinioni. «Se arriverà prima il Monza in Serie A o vincerà il Milan lo Scudetto? Alla pari… Il Milan ha bisogno ancora di qualche anno per battere la Juventus, mentre il Monza, conoscendo Berlusconi ed Adriano Galliani, potrebbe arrivare in massima serie nel giro di tre anni – ha quindi aggiunto ancora Capello – . Per me Gattuso sta dando ai rossonero mentalità e coscienza dei propri mezzi, mentre Leonardo e Paolo Maldini sono parte importante del progetto». Chi vuole intendere, intenda.