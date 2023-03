Capello: «Il Napoli finora ha vinto facilmente in Italia, ma anche in Champions»

Fabio Capello, allenatore, ha parlato della stagione del Napoli in Serie A e in Champions League. Ecco le sue dichiarazioni

Fabio Capello, allenatore, ha parlato a Marca della stagione del Napoli in Serie A e in Champions League.

PAROLE – «Il Napoli può arrivare in finale, ha un allenatore esperto, ha giocatori di qualità e altri li ha trovati. Osimhen e Kvaratskhelia sono due calciatori che fanno la differenza. Uno ha tanta qualità, l’altro lotta tanto ed è impressionante quando tira di testa. Le altre squadre, Milan, Juventus, Roma, Inter, hanno perso molto. Il Napoli finora ha vinto facilmente in Italia, ma anche in Champions League. È arrivato primo contro il Liverpool, battendolo ai gironi. Il Napoli è una realtà, è una squadra molto, molto buona».