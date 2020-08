Capello: «Il Napoli se la può giocare con il Barça, Sarri non deve avere fretta contro il Lione»

Fabio Capello, ex tecnico tra le altre di Milan e Juve, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole

LIONE – «La Juve non ha una pratica facile da sbrigare. Quando devi recuperare, puoi commettere errori e magari possono riproporsi i dubbi affiorati negli ultimi tempi per qualche difficoltà difensiva. La cosa fondamenta- le è non avere fretta. Per esperienza dico che l’ansia di ribaltare il risultato dell’andata può giocare brutti scherzi. L’approccio e la gestione della gara sono determinanti. Il Lione può essere più fresco nei muscoli, ma più arrugginito nel gioco. Il vantaggio di aver disputato molte partite è un punto a favore della Juve».

SARRI – «Sarri ha già raggiunto un grande traguardo, ma è risaputo che l’obiettivo principale della Juve sia la Champions. Per questo motivo la critica è molto esigente. Sarri ha avuto il merito di accettare la convivenza con la filosofia madre della Juventus: l’importante è vincere. Sarebbe stato pericoloso mettersi di traverso. Si vede però che sta provando a imporre le sue idee: il punto critico, come sempre nel calcio, è il fattore tempo».

RONALDO – «Ronaldo ci teneva alla classifica dei cannonieri e fallire l’obiettivo lo ha deluso, però è uno che rialza subito la testa. Per lui è sempre domani. Prevedo un CR7 supermotivato».

NAPOLI – «Il Napoli gioca bene, ma ogni tanto si guarda troppo allo specchio, pensando poco alla fase difensiva. Può centrare l’impresa, ma non deve commettere errori e vanno sfruttate le occasioni a disposizione. In Champions spesso non hai una seconda possibilità».

MESSI – «Al momento della verità, il palcoscenico appartiene ai fuoriclasse: è Messi l’uomo di questa sfida».

ATALANTA – «Psg senza Mbappe? Purtroppo anche l’Atalanta ha perso una pedina straordinaria come Ilicic. Gasperini ha due campionissimi: Papu Gomez e Ilicic. Gli resta Gomez. Con Ilicic a disposizione, avrei puntato decisamente sull’Atalanta».

EUROPA LEAGUE – «L’Inter mi pare in buone condizioni e il successo di Bergamo è confortante. Anche la Roma sta bene. Dopo il lockdown, era ripartita male, ma nelle ultime cinque partite è tornata a buoni livelli. Fonseca ha trovato la formula migliore con la difesa a cinque».

LUKAKU E DZEKO – «Lukaku ha una forza fisica straordinaria. Dzeko ha più qualità tecnica e un’eccellente visione di gioco».

CONTE – «Dal punto di vista agonistico non penso ci siano problemi. Dal punto di vista societario, dipenderà dalla proprietà»