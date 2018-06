Capello consiglia: «Juve, prendi Golovin. Mondiale, le big steccano così»

Fabio Capello nell’intervista con RadioUno parla del Mondiale in Russia e delle voci di calciomercato che vogliono la Juventus su Golovin

Fabio Capello consiglia la Juventus. L’ex allenatore delle Nazionali di Inghilterra e Russia dal 2008 al 2015 ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’intervista con Radio Anch’io lo Sport su Radio Uno dando la sua opinione sul mondiale appena cominciato e sui primi colpi possibili di calciomercato. Ad esempio consigliando la Juventus, ben interessata a Golovin del Cska Mosca: «Golovin è un calciatore da Juventus. Ha la grinta giusta e tanta qualità per poterci stare. Il problema è che quando questi calciatori escono dalla Russia hanno sempre difficoltà ad adattarsi al di fuori da quel contesto. Fino ad ora fuori dai loro confini nazionali non hanno dimostrato di valere quanto mostrato in Russia nel loro campionato. Per Golovin naturalmente staremo a vedere».

Si passa alle partite del Mondiale fin qui disputate e Don Fabio è fiducioso sulla crescita del livello di gioco di turno in turno: «Le grandi nazionali fin qui hanno accusato la condizione fisica non delle migliori e si è visto un calcio lento, ma cresceranno man mano che proseguiranno nel torneo. Noi come Italia abbiamo fatto di tutto per non qualificarci e il rammarico è enorme. La Spagna non ha fatto bene a mandar via Lopetegui a poche ore dall’inizio del Mondiale nonostante l’arroganza del Real e del suo presidente. Messi-Ronaldo? Il primo non riesce a esprimersi con l’Argentina, il secondo è ritornato al top con questa tripletta».