Fabio Capello ha commentato il campionato agli inizi e elogiato il colpo del Milan in attacco, Gonzalo Higuain

Manca ormai pochissimo all’inizio del nuovo campionato di Serie A e Fabio Capello esprime il suo pensiero sulla stagione che verrà. L’ex allenatore di Milan, Roma e Juventus ha speso buone parole per le squadre milanesi, in particolare per l’arrivo in rossonero di Gonzalo Higuain: «Questo campionato riparte tra grande interesse, e non solo per l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Tante squadre hanno lavorato bene per infastidire i bianconeri, ad esempio i rossoneri hanno finalmente un attaccante vero, al Milan farà la differenza. L’argentino è una certezza, ha sempre il fiuto del gol» ha dichiarato il tecnico a Radio Deejay.