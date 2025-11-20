Capozucca in esclusiva a CagliariNews24: «Sfida contro il Genoa? Partita è delicata per entrambe le squadre. Scudetto? La squadra più forte è l’Inter»

Stefano Capozucca, ex ds del Cagliari, si è raccontato in un’intervista esclusiva, soffermandosi anche sulla sfida contro il Genoa

Stefano Capozucca ha legato gran parte della sua carriera dirigenziale a due piazze storiche del calcio italiano: la Liguria e la Sardegna. Quattordici stagioni al Genoa e tre al Cagliari hanno segnato il percorso del dirigente romano, che ha ripercorso con noi i momenti più significativi della sua esperienza.

Oltre a soffermarsi sulla propria carriera, Capozucca ha parlato anche della squadra guidata da Fabio Pisacane, analizzandone punti di forza e prospettive. L’ex direttore sportivo dei rossoblù si è poi sbilanciato con un pronostico sulla sfida della Domus, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Ecco le parole in esclusiva a CagliariNews24:

Qual è il suo pronostico per Cagliari-Genoa?

«La partita è delicata per entrambe le squadre, il Genoa era addirittura ultimo in classifica prima di andare a Sassuolo. Ora dovrà giocare una partita su un campo difficile come quello di Cagliari, lì non è mai semplice giocare perché il pubblico è il dodicesimo uomo in campo perché si fa sentire. Questo non tanto per il numero perché lo stadio non è grandissimo, ci stanno circa 16.000 persone, lo stadio è rumoroso e vicino. Gli anni scorsi diverse partite sono state risolte nei momenti di recupero perché la gente spinge oltre il limite. Quindi per me è una partita delicata nella quale il Cagliari cercherà di vincere sfruttando il fattore casa».

Il Cagliari con Pisacane sembra voglia provare ad esprimere un gioco propositivo. Lei che lo conosce, che idea si è fatto del Pisacane allenatore?

«Lo conosco bene perché l’ho avuto anche nel settore giovanile a Genova. Mi sono fatto un’idea positiva, con tutti i pregi e difetti che può avere il presidente Giulini, lui è uno che la vede lunga in certe situazioni. Poi lui come tutti gli altri non ha la verità in tasca, nel mondo del calcio è così! Se Giulini, che del Cagliari è responsabile, è perché ha ponderato la scelta sapendo quali sono le capacità di Pisacane. Lui non va a rischiare, anche perché il campionato dei rossoblù sarà alla ricerca della salvezza, il ruolo del Cagliari è quello di salvarsi in modo tranquillo. Lui non aveva mai allenato in prima squdra e aveva fatto buoni risultati con la primavera, per cui io sono fiducioso sul fatto che riuscirà a condurre in porto questa responsabilità che gli ha dato il presidente».

Capitolo lotta per lo scudetto: chi vede favorito per la vittoria finale e chi pensa si giocherà lo scudetto fino alla fine?

«Il mio parere è uguale a quello dell’anno scorso, ovvero che la squadra più forte sia l’Inter. Io credo che l’anno scorso – e questa è la mia opinione – non l’abbia vinto il Napoli, ma l’abbia perso l’Inter. I nerazzurri hanno la rosa più forte in senso assoluto!».

