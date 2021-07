Capozucca: «Nainggolan? Non è un nostro giocatore. Su Nandez…». Le dichiarazioni del direttore sportivo del Cagliari – VIDEO

Il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca ha parlato così del mercato rossoblù. Le sue dichiarazioni.

«Nainggolan è un giocatore dell’Inter, non è un problema del Cagliari. In questo momento non è un nostro giocatore. Dalbert nome per il Cagliari? No assolutamente. Godin arriva il 27 che finisce le vacanze. Nandez all’Inter? Assolutamente no».