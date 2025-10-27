Caprile Inter, sarà lui il portiere del futuro per i nerazzurri? Riflessioni in corso e sul destino di Sommer... Gli aggiornamenti

Caprile Inter: i nerazzurri stanno valutando lui come possibile portiere del futuro, mentre il destino di Yann Sommer resta in bilico

La sconfitta dell’Inter a Napoli non può essere attribuita unicamente a Yann Sommer, ma i numeri del portiere svizzero al Maradona fanno discutere: tre tiri nello specchio, tre gol subiti, nessuna parata. Un dato che pesa, soprattutto se messo a confronto con la prestazione straordinaria di chi, in futuro, potrebbe raccoglierne l’eredità. Nello stesso weekend di Serie A, infatti, Elia Caprile si è esaltato con interventi prodigiosi tra i pali del Cagliari, risultando determinante nel prezioso pareggio strappato sul campo dell’Hellas Verona.

Il classe 2001 è da tempo nel mirino degli osservatori nerazzurri, che lo considerano uno dei profili ideali per il dopo-Sommer. Le parate decisive mostrate al Bentegodi non hanno fatto altro che confermare il suo talento e accrescere l’interesse dell’Inter nei suoi confronti.

E il calendario ha voluto aggiungere un tocco di ironia: domenica prossima, proprio al Bentegodi, Sommer e Caprile si troveranno idealmente faccia a faccia. Da una parte l’attuale numero uno nerazzurro, chiamato al riscatto; dall’altra il giovane portiere italiano, pronto a confermarsi ad altissimi livelli, magari sotto lo sguardo attento della dirigenza interista.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno