Caputo, l'agente: «Si sta inserendo nella Samp. Su un passaggio al Napoli...»

Gaetano Fedele, agente di Francesco Caputo, ha parlato dell’arrivo del suo assistito alla Sampdoria, del Napoli e di Roberto D’Aversa. Le sue dichiarazioni a Radio Marte.

CAPUTO – «Lui è uno addetto a fare gol, certamente è in un momento positivo in una squadra in cui sicuramente sta imparando a conoscere i movimenti. La Samp sta facendo un’ottima impressione».

IPOTESI NAPOLI – «Penso che vogliano tutti giocarci ma non si è mai creata l’opportunità. In una conferenza stampa De Laurentiis lo citò ma non c’è mai stata l’opportunità».

