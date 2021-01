Carboni positivo al Coronavirus: il comunicato del Cagliari

Positivi due tamponi all’interno del gruppo squadra del Cagliari: oltre a un membro dello staff si ferma anche Andrea Carboni

Non si ferma il periodo nero per il Cagliari: a pochi minuti dalla gara contro il Napoli arrivano i risultati degli ultimi tamponi molecolari effettuati. Il Cagliari tramite un comunicato ufficiale, ha comunicato gli esiti degli esami.

I riscontri portano due positivi all’interno della squadra: uno è Andrea Carboni, giovane difensore classe 2001 costretto allo stop in extremis. Il tonarese ha annunciato la sua positività con un post sui social: «Sto bene e non vedo l’ora di tornare in campo».