Caressa: «Campionati di Spalletti e Gattuso simili, senza l’intoppo Verona»

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha analizzato il momento del Napoli: «aveva lavorato bene Rino, benissimo Spalletti»

«Il Napoli è stato molto deludente nelle ultime due partite in casa sia come espressione di gioco che come cambi fatti da Spalletti. Lui evidentemente si è accorto di avere una squadra arrivata un po’ corta, affaticata. Alla fine se mettiamo insieme l’ottimo campionato fatto da Spalletti e quello di Gattuso dell’anno scorso vediamo che sono lì anche se il Napoli arriverà al terzo posto. Se Rino non avesse avuto quell’intoppo incredibile contro il Verona i campionati sarebbero stati simili. Ciò vuol dire che aveva lavorato bene Rino, benissimo Spalletti».