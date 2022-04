Carnasciali: «Errore clamoroso di Radu. Con Conte Inter già campione»

L’ex difensore della Fiorentina Carnasciali si è espresso sul ko dell’Inter contro il Bologna di Mihajlovic

Daniele Carnasciali a commentato su TMW Radio la sconfitta dell’Inter subita ieri sera contro il Bologna. Le sue parole:

«L’errore di Radu di ieri è stato clamoroso, ma bisogna analizzare la prestazione della squadra nel complesso. In partite come queste Dzeko dovrebbe esserci sempre. Anche la sostituzione di Barella per il giallo mi è sembrata esagerata. Io credo che al novanta per cento se ci fosse stato Conte in panchina l’Inter avrebbe già vinto lo scudetto»